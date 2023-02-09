Hatay'a mobil fırın kuruluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine Halk Ekmek Fabrikası’ndan 100 bin ekmek gönderdi. Hatay’a yarına kadar mobil fırın da kurulacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi deprem seferberliğini sürdürüyor. Bölgenin ihtiyaçlarına göre deprem bölgesine yardım tırları gönderiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için günde 50 bin ekmek olmak üzere son iki günde 100 bin ekmek gönderdi. Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ A.Ş. Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen ekmeklerin Hatay’dan Kahramanmaraş’a, Malatya’dan Adıyaman’a deprem bölgesine sevk edildiğini belirtti. Başkan Böcek, Halk Ekmek Fabrikası’nı tam kapasite çalıştırarak, deprem bölgesine günlük 100 bin ekmek göndermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Başkan Muhittin Böcek, Hatay’a mobil fırın da kuracaklarını belirterek, kurulumun yarına kadar tamamlanmış olacağını ifade etti.