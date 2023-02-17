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- Hatay'da 10 yaşındaki Osman depremin 260'ıncı saatinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı
Hatay'da 10 yaşındaki Osman depremin 260'ıncı saatinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı
Hatay'da 10 yaşındaki Osman adlı erkek çocuğu depremin 260'ıncı saatinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay’da 10 yaşındaki Osman adlı erkek çocuğu depremin 260’ıncı saatinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi.