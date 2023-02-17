Hatay'da 10 yaşındaki Osman depremin 260'ıncı saatinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Hatay'da 10 yaşındaki Osman adlı erkek çocuğu depremin 260'ıncı saatinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'da 10 yaşındaki Osman depremin 260'ıncı saatinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hatay’da 10 yaşındaki Osman adlı erkek çocuğu depremin 260’ıncı saatinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi.