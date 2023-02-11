Hatay'da 136 saat sonra gelen bir mutluluk daha

Asrın felaketinden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay’da enkaz altındaki depremzedeleri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin 136. saatinde 51 yaşındaki Emine Doğu ile 19 yaşındaki oğlu Bekir Doğu, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Depremin 6. gününde Hatay merkez Kuyulu Mahallesi Örgü Sokak Fulya Apartmanı’ndan ses duya ekipler, enkazda hemen çalışma başlattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen çalışmada önce anne Emine Doğu, ardından da 19 yaşındaki oğlu Bekir Doğu kurtarıldı. Yaklaşık 136 saat sonra enkazdan çıkarılan 2 kişi umutların tükenmediğini gösterdi. Anne ve oğlu Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.