Hatay'da 137 saat sonra kurtuluş

İzmir’den deprem bölgesine giden Kınık Polyak Maden Kurtarma ekibi, Hatay Cumhuriyet Mahallesi’nde 8 saat süren kazı çalışması neticesinde depremden 137 saat sonra 57 yaşındaki Mehmet Sözer’i enkazdan canlı olarak çıkardı.

Türkiye’yi derinden sarsan depremin 7. gününde yıkılan binaların enkazında çalışmalar umutla devam ediyor. Kınık Polyak Maden Kurtarma ekibi dün 8 saat süren kazı çalışması sonunda 137 saat sonra bir kişiyi enkazdan çıkardı. Bölgede görev yapan bütün ekipler gibi Kınık Polyak Maden Kurtarma ekipleri de betonlar arasından bir ’can’ daha çıkarabilmek için zamanla yarıştı. Ekip, Hatay Cumhuriyet Mahallesi’nde enkaz altında sağ olduğu belirlenen 57 yaşındaki Mehmet Sözer’i kurtarmak için çalışmaları hızlandırdı. 8 saat süren kazı çalışmaları neticesinde Mehmet Sözer depremden yaklaşık 137 saat sonra sağ çıkarılarak umutları yeşertti. Enkazdan çıkarılan Sözer, ambulansa konularak hastaneye götürüldü.

Toplam 30 vatandaş enkazdan çıkarıldı

Depremin ilk gününden itibaren bölgede olan ve 7 tim ile kurtarma çalışmalarına katılan Kınık Polyak Eynez Maden Arama ve Kurtarma ekibi, katıldığı çalışmalar ile 30 vatandaşı enkaz altından sağ olarak çıkardı. Ekibin bölgeden verdiği kurtarma haberleri ile umutların arttığını belirten Kınık Polyak Maden Genel Müdürü Serkan Bahçekapılı, T"üm Türkiye’nin, hatta bütün dünyanın gözü kulağı kurtarma ekiplerinde. Gelen bu haberler yorgunluğumuzu alıyor, direncimizi artırıyor” dedi.