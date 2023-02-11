Hatay'da 138 saat sonra gelen kurtuluş

Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, 138. saatte bir kadını daha enkaz altından kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 6. gününde ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Gazi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde bulunan Doğan Apartmanı’nın enkazından depremin 138’inci saatinde Fatma Ö. isimli kadın, ekipler tarafından enkaz altından çıkarıldı. Aralarında Burdur İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibinin de bulunduğu kurtarma operasyonunda kurtarılan Fatma Ö. ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kurtarma operasyonundaki ekipler Fatma Ö. isimli kadını kurtardıkları sırada sevinçlerini tekbirler getirerek gösterdi.