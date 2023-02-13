Hatay'da 14 katlı binanın enkazında can veren öğretmen Konya'da toprağa verildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin büyük yıkıma yol açtığı illerden biri olan Hatay’da yıkılan 14 katlı binanın enkazı altından 7 gün sonra cansız bedeni çıkarılan öğretmen Fatma Feyza Gülbudak, memleketi Konya’da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan çocuk gelişimi öğretmeni 26 yaşındaki Fatma Feyza Gülbudak, Hatay’da yaşanan depreme birçok insan gibi evinde uykuda yakalandı. 14 katlı apartmanın en üst katında tek başına yaşayan ve yıkılan binanın enkazından 7 gün sonra çıkarılan Fatma Feyza Gülbudak’ın naaşı doğum yeri olan Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı İmrenler Mahallesine getirildi. Önce baba ocağına götürülen Gülbudak’ın cenazesi helallik alınmasını ardından cenaze namazı için Başpınar Mezarlığına götürüldü. Genç öğretmenin cenazesi kılınan namazın ardından dualarla kabristanda toprağa verildi. Gülbudak’ın aynı zamanda Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mevlüt Gülbudak’ın da yeğeni olduğu öğrenildi. Cenaze törenine, Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Vurulmaz, Konya ve Beyşehir adliyelerinde görev yapan yargı mensupları, ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Feyza öğretmenin yakınlarından Ertuğrul Gülbudak, bekar olan yeğeninin Hatay’da öğretmenlik yaparken 14 katlı bir apartmanın en üst katında yalnız ikamet ettiğini belirterek, “Bu üzücü depremden dolayı enkaz altında kaldı. 7 gün sonra çıkarıldı. Bugün de defnediyoruz. Çok üzgünüz” diye konuştu.

“Kızının acı haberini sosyal medyadan duyurdu”

Öte yandan, depremde hayatını kaybeden öğretmenin babası Ahmet Gülbudak’ın da Konya’da Karatay 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü olarak görev yaptığı, kızının acı haberini ise sosyal medyadan, “Hatay’daki depremde enkaz altında kalan öğretmen kızım Fatma Feyza Gülbudak’ın 7. günde cansız bedenine ulaştık. Ömrü buraya kadarmış. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” sözleriyle yakınlarına ve takipçilerine duyurması paylaşımı okuyanları hüzünlendirdi.