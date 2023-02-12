Hatay'da 150 saat sonra anne ve oğlu sağ kurtarıldı

Hatay’daki arama kurtarma ekipler, felaketin 150’nci saatinde anne ve oğlunu sağ olarak kurtardı.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk günden itibaren deprem felaketinin yaşandığı bölgede olan Pendik Belediyesi Arama kurtarma ekipleri (PEAK) 7. günde 150 saat sonra Hatay Antakya Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Turan Caddesi Ali Sayar Meslek Lisesi karşısındaki bir enkazda ses duydu. Harekete geçen ekipler ve diğer arama kurtarma ekipleri hemen olaya müdahale etti. Saat 09.20’de ilk olarak küçük Ömer, ardından da annesi enkazdan sağ çıkarıldı.