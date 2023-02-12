Hatay'da 55 yaşındaki Malik amca 156 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay’da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 55 yaşındaki Malik amca, 156 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Antakya ilçesinde bulunan apartmanda yaşayan Malik amca, 4 saatlik kurtarma çalışmasının ardından jandarma, Kayseri 1. Komando Tugayı ve Çin’den gelen arama ve kurtarma ekipleri tarafından depremden 156 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Malik amca, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Öte yandan arama kurtarma ekiplerinin, çalışmaları sırasında bir evin enkazında gördüğü Kur’an-ı Kerime hassasiyeti kameralara yansıdı.