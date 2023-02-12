Hatay'da 55 yaşındaki Malik amca 156 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 55 yaşındaki Malik amca, 156 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Hatay'da 55 yaşındaki Malik amca 156 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hatay’da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 55 yaşındaki Malik amca, 156 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Antakya ilçesinde bulunan apartmanda yaşayan Malik amca, 4 saatlik kurtarma çalışmasının ardından jandarma, Kayseri 1. Komando Tugayı ve Çin’den gelen arama ve kurtarma ekipleri tarafından depremden 156 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Malik amca, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Öte yandan arama kurtarma ekiplerinin, çalışmaları sırasında bir evin enkazında gördüğü Kur’an-ı Kerime hassasiyeti kameralara yansıdı.