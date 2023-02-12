Hatay'da 56 yaşındaki Mehmet amca, 160 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 56 yaşındaki Mehmet amca, 160 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Hatay'da 56 yaşındaki Mehmet amca, 160 saat sonra kurtarıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hatay’da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 56 yaşındaki Mehmet amca, 160 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan 6 katlı apartmanda yaşayan 56 yaşındaki Mehmet amca, deprem sonrası binanın enkazı altında kaldı. Mehmet amca 7 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Beşir arama ve kurtarma ekipleri tarafından depremden 160 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Mehmet amca, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.