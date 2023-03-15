Hatay'da 6 bin 140 metrelik içme suyu hattı tamamlandı

Hatay’da su, kanalizasyon, altyapı çalışmaları gibi hizmetler için 19 ekip, 45 personel, 25 araçla sahada bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ekipleri, 6 bin 140 metrelik içme suyu hattı ve 6 bin 590 metre kanalizasyon hattı yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkıma sebep olan depremlerin hemen ardından Kahramanmaraş ve Hatay illerine gitmişti. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına da katılan İSU personeli, halen depremin yıkıma uğrattığı kentlerde içme suyu, kanalizasyon bakım ve onarımı, hasar tespit, tankerler ile su temini, altyapı çalışmaları ile lojistik hizmeti veriyor. İSU’nun Kahramanmaraş ve Hatay illerinde toplam 19 ekip, 45 personel ve 25 çeşitli türden aracı görev yapıyor.

6 bin 140 metrelik içme suyu hattı tamamlandı

Ekipler, depremin en yoğun olarak hissedildiği Hatay’da toplam 15 adet temiz su tankeri ile birlikte depremzedelerin içme suyu ve kullanma suyu ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca İSU ekipleri, çadır ve konteyner kent ile sağlık hizmetlerinin yapıldığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hastanesi’nde içme suyu şebeke hattı çalışmaları gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hastanesi’nde 3 bin 220 metre içme suyu hattını tamamlayan İSU ekipleri, 500 metre hattın yapım aşamasında da hızlı bir çalışma yürütüyor. Çadır kentin ise bin 380 metre içme suyu hattını tamamlayan ve 700 metrelik hattın yapımını ise sürdüren ekiplerin Hatay’daki mesaisi gece gündüz devam ediyor. İSU Genel Müdürlüğü, Binali Yıldırım Konteyner Kenti, Antakya Belediyesi Bungalov Kenti, Hatay Valiliği WC, lojistik merkezi WC-duş ve muhtelif lokasyonlarda olmak üzere toplam 6 bin 140 metre içme suyu hattının yapımını tamamladı.

6 bin 590 metre kanalizasyon hattı yapıldı

Bölgede çalışmalarını sürdüren İSU ekipleri, Hatay’ın kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarım işlemini de yapıyor. Ekipler, gece geç saatlere kadar çalışarak Hatay’ı tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyor. Bu çerçevede şu ana kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hastanesi’nde 3 bin 360 metrelik kanalizasyon şebekesinin onarımını bitiren ekipler, 500 metrelik hattın onarımına ise devam ediyor. Yine çadır kentin bin 660 metrelik kanalizasyon şebekesi İSU tarafından tamamlanırken, 700 metrelik şebeke hattının yapımı ise hızlı bir şekilde yapılıyor. İSU Genel Müdürlüğü ayrıca Binali Yıldırım Konteyner Kenti, Antakya Belediyesi Bungalov Kent, Hatay Valiliği WC, lojistik merkezi WC-duş ve muhtelif lokasyonlarda olmak üzere toplam 6 bin 590 metre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi yaptı.