Hatay'da 8 yaşındaki Rüveyda 153 saat sonra enkaz altından kurtarıldı

Hatay’da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 8 yaşındaki Rüveyda, 153 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Antakya ilçesinde bulunan bir apartmanda yaşayan 8 yaşındaki Rüveyda, 5 saatlik kurtarma çalışmasının ardından arama ve kurtarma ekipleri tarafından depremden 153 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Küçük Rüveyda, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.