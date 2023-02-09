Hatay'da AFAD ekipleri 80. saatte 40 yaşındaki kadını enkazdan sağ çıkardı

Hatay’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Erzurum AFAD ekipleri, depremden 80 saat sonra enkazdan 40 yaşındaki Selma Hasar’ı yaralı olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Erzurum AFAD ekipleri, Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hatay’da bir binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarından bir sevindirici haber daha geldi. Depremden 80 saat sonra Erzurum AFAD ekipleri, 40 yaşındaki Selma Hasar’ı enkaz altından sağ çıkardı. Hasar’ın kocası ise eşinin çıkarıldığını görünce mutlulukla yanına koştu. Selma Hasar ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.