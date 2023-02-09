Hatay'da anne ve oğlu depremin 70'inci saatinde kurtarıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından depremin 70’inci saatinde enkazdan anne ve oğlu sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Hatay’da çalışmalarını sürdüren Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2 canı daha enkazda sağ olarak çıkarmayı başardı.

Yalova’dan 200’ün üstünde personel ve gönüllü ile birlikte Hatay’a giden Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında zorlu uğraşlar sonucu anne ve oğlu enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Depremden 70 saat sonra enkazdan çıkan anne ve oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.