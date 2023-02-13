Hatay'da arama-kurtarma çalışması havadan görüntülendi

Hatay’da aralıksız devam eden arama-kurtarma çalışması havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin etkilediği illerden biri olan Hatay Antakya’da aralıksız devam eden arama-kurtarma çalışmaları, dron ile görüntülendi. Görüntüde, ekiplerin hummalı çalışması yer alıyor.