Hatay'da baba ve kız göçük altından kurtarıldı

HATAY (İHA) – Tekkeköy Belediyesi personelinin de yer aldığı ekip tarafından bir baba ve kız depremden 102 saat sonra göçük altından kurtarıldı.

Birçok ilde yıkıma neden olan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremin 4. gününde de umudu artıran haberler gelmeye devam ediyor. Tekkeköy Belediyesi personelleri de 2 ekiple Kahramanmaraş ve Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarında aktif rol üstleniyor.

Deprem 102. saatine girerken Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan bir baba ve 10 yaşındaki kız çocuğu Tekkeköy Belediyesi, AFAD, İstanbul İtfaiyesi ve 112 Acil Sağlık personelinin yer aldığı ekip tarafından göçük altından çıkarıldı.

Baba ve kız sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, ekipler 2 canı daha kurtarmanın kurtarmanın sevincini yaşandı.