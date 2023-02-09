Hatay'da bir genç kız depremin 50. saatinde enkazdan kurtuldu

Hatay’da depremden 50 saat sonra bir genç kız enkaz altından kurtarılırken, aynı odada bulunan babasının ise cansız bedenine ulaşıldı.

Büyük felakete neden olan depremlerin ardından binlerce vatandaşın umutlu bekleyişi sürüyor. Enkaz altında kalan vatandaşları arama-kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren arama-kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, depremin 50. saatinde bir genç kızı enkaz altından kurtardı. Aynı odada bulunan babasının ise cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı kız sağlık ekiplerine teslim edilirken, yaralının enkaz altından çıkarılma anları kameraya yansıdı.