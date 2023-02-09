Hatay'da bu zor günlerde yürek ısıtan kareler objektiflere yansıdı

Depremin yıkıntılarının yoğun bir şekilde hissedildiği Hatay’da yaşanan zor günlerde yürekleri ısıtan kareler objektiflere yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremi hisseden illerden birisi olan Hatay’da günler geçtikçe depremin acı tablosu ortaya çıkmaya devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, umutlar içerisinde enkaz altında kalan insanlara ulaşmaya çalışıyor. Ayrıca yüreği merhamet dolu ekipler depremden etkilenen sokak hayvanlarını ve evcil hayvanları da unutmuyor. Ekipler, kendileri için de kısıtlı olan imkanları enkaz altından kurtarılan hayvanlar ile gözlerini kırpmadan paylaşıyor. O duygu dolu anlar ise objektiflere yansımaya devam ediyor.