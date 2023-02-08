Hatay'da çalışmalar hızlandı, vatandaşlar enkazdan kurtarılıyor

Hatay’da deprem nedeniyle yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarılırken, çalışmalar hız kazandı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu. Yüzlerce ev ve iş yeri şiddetli sarsıntı ile yerle bir oldu. Depremin ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girdi. Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri yıkılan binalarda çalışmalar yaparak bir çok vatandaşı sağ olarak kurtardı. Akevler Mahallesi’nde de yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar sıkıştıkları yerden alınarak sedyeyle ambulansa taşındı ve tedavi altına alındı.