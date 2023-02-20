Hatay'da deprem sonrası ev yan yattı, facia ucuz atlatıldı

Hatay merkezli deprem sonrası Antakya ilçesinde hasarlı olan bir bina yan yatarken, facia ucuz atlatıldı.

Hatay'da deprem sonrası ev yan yattı, facia ucuz atlatıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hatay merkezli deprem sonrası Antakya ilçesinde hasarlı olan bir bina yan yatarken, facia ucuz atlatıldı.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören bir bina, bu akşam Hatay merkezli peş peşe meydana gelen depremlerle birlikte büyük bir gürültüyle yan yattı. O sırada oradan geçen vatandaşlar ve araçlar olmaması sayesinde facia ucuz atlatıldı. Bir vatandaş, "Tam arabamı çalıştıracaktım, o sırada deprem oldu. Neredeyse araba devriliyordu. Bina yan devrildi, ortalık toz duman oldu" dedi.