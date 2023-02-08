Hatay'da depremde hayatını kaybeden 4'ü çocuk 17 kişi toprağa verildi

Hatay’ın Payas ilçesinde enkazdan cansız bedeni çıkarılan 4’ü çocuk 17 kişi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hatay’da bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer yandan da hayatını kaybeden depremzedeler toprağa verilmeye başlandı. Payas Asri Mezarlığı’na getirilen 4’ü çocuk 17 kişinin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Öte yandan, Asri Mezarlık’ta iş makineleri ile çok sayıda mezar kazıldığı görüldü.