Hatay'da depremde hayatını kaybeden Ezineli Büşra öğretmen ve annesi gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde Hatay’ın Arsuz ilçesinde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren öğretmen Büşra Birol (29) ile annesi Hatice Birol’un (59) cenazesi, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 10 il etkilendi. Depremde binlerce bina yıkıldı. Yaşanan depremin acısı Çanakkale’nin Ezine ilçesine de düştü. Hatay’ın Arsuz ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Büşra Birol ile annesi Hatice Birol’un cenazesi, Ezine Merkez Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına ailenin yakınları ile vatandaşlar katıldı.