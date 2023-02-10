Hatay'da depremde ölen aynı aileden 5 kişi Yalova'da toprağa verildi

Hatay’da depremde yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, memleketleri Yalova’da toprağa verildi.

10 ilde etkili olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay’da hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri Yalova’ya getirildi. Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Ateş Apartmanı’nın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak ölen Hayrettin Ateş (55), dün Yalova Paşakent Mezarlığı’nda toprağa verilmişti. Bugün ise Hayrettin Ateş’in annesi Meryem Yüksel Ateş (78), ağabeyi Mehmet Ateş (58), kardeşinin eşi Ayşe Ateş (45) ve çiftin kızları İrem Ateş (27) için cenaze töreni düzenlendi. Yalova Şehir Mezarlığı’nda aile için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede enkazdan sağ olarak kurtulan Mehmet ve Ayşe çiftinin diğer evlatları 18 yaşındaki Emre Ateş güçlükle ayakta durdu. Cenaze namazının ardından Ateş ailesinin 4 ferdi daha Paşakent Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, eski AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel de katılarak, acılı aileye başsağlığı diledi.