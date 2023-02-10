Hatay'da depremin bıraktığı enkaz havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli iki depremin en çok hissedildiği illerden olan Hatay'da depremin arkasında bıraktığı enkaz havadan görüntülendi.

Hatay'da depremin bıraktığı enkaz havadan görüntülendi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş merkezli iki depremin en çok hissedildiği illerden olan Hatay’da depremin arkasında bıraktığı enkaz havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkezli iki deprem 11 ilde hasara ve can kayıplarına neden olmuştu. Depremin en çok iz bıraktığı illerden olan Hatay’da depremin arkasında bıraktığı iz havadan görüntülendi.