Hatay'da depremzede çocukların bayram sevinci

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da depremzede çocukların bayramını unutmayarak çeşitli etkinlikler düzenledi. Çocuklar da kalp oluşturarak Kocaeli’ye bayram mesajı gönderdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayramda da Hatay Defne’de yaşayan depremzede çocukları unutmadı. Defneli çocuklar, kortej ve palyaçolar eşliğinde başlayan etkinlikte çadır çadır dolaşıp şeker topladı ve bayram geleneğini sürdürdü. Çocukların bu hareketi, Çadır Kente moral ve mutluluk getirdi. Maskotlar, yüz boyama ve balon dağıtımı yaptı. Mısır ve pamuk şekeri ikramının da yapıldığı bayram coşkusunda Defneli çocuklar, alanda kurulan şişme oyun gruplarında da doyasıya vakit geçirdi. Defneli çocuklar Kocaeli’nin bayramını da kutlamayı unutmadı. Çocuklar, kalp oluşturarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve Kocaeli’ye bayram mesajı gönderdi.