Hatay'da depremzedeler mobil şarj istasyonlarına akın ediyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yerle bir olan Hatay’da depremzede vatandaşların telefonları için mobil şarj istasyonları kuruldu. İletişimin en önemli ihtiyaç olduğu bölgede mobil şarj istasyonları önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yerle bir olan Hatay’a depremzedeler için yardım malzemeleri yağmaya devam ediyor. İletişim açısından en önemli ihtiyaçların başında gelen cep telefonları için mobil şarj istasyonları kuruldu. Yaşanan iki büyük deprem sonrasında baz istasyonları hasar görünce operatörler Hatay’ın çevresine mobil baz istasyonları kurdu.

Hatay’daki depremzedeler için yardımlar da gelmeye devam ediyor. Gelen kıyafet, gıda, bebek bezi vb. eşyalar, ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından alınması için uygun alanlara bırakılıyor. İhtiyaç sahipleri, yığınlar halindeki kıyafet ve diğer giyim malzemelerinden kendilerine uygun olanı alıp gidiyor.