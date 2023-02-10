Hatay'da Duygu öğretmen 105'inci saatte kurtarıldı

Deprem felaketinin ardından Hatay’da başlayan arama kurtarma çalışmalarının 105’inci saatinde Duygu öğretmen, enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından büyük hasar alan Hatay’da, 105’inci saatte 34 yaşındaki Duygu öğretmeni enkaz altından kurtaran Sinop UMKE ekipleri, ilk müdahalesini enkaz alanında yaptı.

Duygu öğretmen, tedavisinin devamı için sahra hastanesine gönderildi.