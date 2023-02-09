Hatay'da enkaz çalışmalarının ardından gökyüzü toz bulutuyla kaplandı

Hatay'da deprem sonrası bina enkazlarında yapılan çalışmalar sonrası gökyüzü toz bulutuyla kaplanırken o anlar dron havadan görüntülendi.

Hatay'da enkaz çalışmalarının ardından gökyüzü toz bulutuyla kaplandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hatay’da deprem sonrası bina enkazlarında yapılan çalışmalar sonrası gökyüzü toz bulutuyla kaplanırken o anlar dron havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası bina enkazlarında arama ve kurtarma çalışmaları depremin 4’ncü gününde devam ediyor. Kepçe yardımıyla yapılan arama ve kurtarma çalışmalarının ardından Hatay’da gökyüzü toz bulutuyla kaplanırken o anlar dron ile havadan görüntülendi.