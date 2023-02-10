Hatay'da havadan çekilen görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi

Hatay’da çekilen dron görüntüleri, deprem dehşetinin boyutunu gözler önüne serdi. Üç binden fazla binanın yıkıldığı şehir merkezi adeta hayalet şehri andırıyor.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ve artçı depremlerin etkileri gün geçtikçe tüm ülkede ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatay merkezde havadan çekilen görüntülerde depremin 5. gününde felaketin boyutu net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Havadan çekilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürüyor. Binlerce binanın yıkıldığı kent merkezi neredeyse tamamen harabeye dönmüş durumda. Bir çok ev ise yan yatmış bir şekilde her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış durumda.

Depremin 5. gününde bir yanda devletin arama kurtarma ekipleri, bir yandan gönüllü arama kurtarma ekipleri gece gündüz demeden, uyumadan enkaz altından bir hayatı daha kurtarmak için çalışıyor. Canla başla uykusuz günlerdir çalışan ekipler sevindirici haberler vermeye devam ediyor. Enkaz altından kurtarılan hayat haberleri ile tüm Türkiye umutla bekliyor. Deprem bölgesine yardımlar yığınla gelmeye devam ediyor. Hatay bölgesine ulaşmaya çalışan yardımlar nedeniyle şehir giriş ve çıkışlarında yoğun trafik oluşuyor.