Hatay'da minik Eymen'in annesi de enkazdan sağ olarak çıkartıldı

Hatay’da 6 yaşındaki Eymen’i enkazdan çıkartan Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, dün akşam saatlerinde de annesi Fethiye Ekizoğlu’nu kurtardı. Depremden 43 saat sonra sağ olarak kurtarılan anne Fethiye Ekizoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi’ndeki 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen’i sağ olarak çıkaran Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği saat 23.20 sıralarında, bu kez de Eymen’in annesi Fethiye Ekizoğlu’nu kurtarmayı başardı.

Enkaz altından depremden 43 saat sonra çıkarılan Fethiye Ekizoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu, sadece uzun süre hareketsiz kalmaktan dolayı vücudunda yumuşak doku zedelenmesi olduğu belirlendi. Ekizoğlu hastanede tedavi altına alınırken, enkaz altında kalan 6 aylık bebeğinden henüz haber alınamadı.