Hatay'da Şarj istasyonlarında kuyruk kalmadı

Geçtiğimiz hafta pazartesi sabahı saat 04.15’te Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yerle bir olan Hatay’da insan yoğunluğu azaldı. İlk günlerde depremzede vatandaşların telefonlarını şarj edebilmesi için kurulan ve mobil şarj istasyonlarındaki yoğunluk sona erdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yerle bir olan Hatay’a başlatılan yardım kampanyasıyla birlikte, bölgeye çok sayıda erzak, battaniye ve iletişimin devam etmesi için mobil şarj istasyonları gönderilmişti. Depremin üstünden bir hafta geçmesiyle birlikte, uzun kuyrukların olduğu şarj istasyonlarında, tahliye sonrası az sayıda kişi tarafından kullanılmaya başlandı. Hatay merkeze ve belirli noktalara kurulan baz istasyonları sayesinde iletişim yavaş yavaş normale dönmeye başlarken, kurulan mobil şarj istasyonları da vatandaşların, sevdikleriyle iletişimde kalması için büyük önem taşıdı.