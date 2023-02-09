Hatay'da sevindirici haber: 83 saat sonra polis memuru Gülşah enkazdan kurtarıldı

Hatay'da çöken bir binanın enkazında kalan polis memuru Gülşah, 83 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Hatay'da sevindirici haber: 83 saat sonra polis memuru Gülşah enkazdan kurtarıldı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hatay’da çöken bir binanın enkazında kalan polis memuru Gülşah, 83 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde deprem sonrası enkaz altında kalan polis memuru Gülşah, 6 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Beşir Arama Kurtarma ekipleri tarafından 83 saat sonra kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri, yerle bir olan 5 katlı apartmanda zamanla yarıştı. Polis memuru Gülşah, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.