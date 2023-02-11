Hatay'da tam donanımlı hastaneleri aratmayan Ağır İklim Sahra Hastanesi kuruluyor

Hatay’da, tam donanımlı hastaneleri aratmayan ve 100 yataklı olacak olan Ağır İklim Sahra Hastanesi kuruluyor.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremin meydana geldiği ilk dakikalardan itibaren depremden etkilen 10 ilde faaliyet gösteren sahra hastanelerini kurdu. Depremde ağır hasar alan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesi ise ilk etapta 23 tane Acil Müdahale Ünitesi ve bir tane Konstrüksiyonlu Personel Barınma Ünitesi ile Hatay’da sağlık bakım hizmetini sağlamaya başladı. Ardından ekipler, Hatay’daki depremde yaralanan depremzedelerin yaralarına şifa olmak üzere şimdi de tam donanımlı hastaneleri aratmayan bir diğer mobil hastane olan Ağır İklim Sahra Hastanesinin kurulumuna başladı. 100 yataklı hastanede; ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, röntgen ünitesi ve acil servis ünitesi ile yaralılara doğrudan müdahale yapılabilecek.