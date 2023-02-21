Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı. Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.

Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depremde Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi’nde bir apartman yıkıldı. Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.