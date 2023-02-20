Hatay'da yaşanan deprem Karaman'da da hissedildi

Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki deprem Karaman’da da hissedilirken, yurtlarda kalan depremzedeler panikle sokağa çıktı.

Hatay’da akşam saatlerinde Defne ilçesinde 6.4, Samandağ ilçesinde ise 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kısa süre arayla yaşanan depremler, Karaman’da da vatandaşları korkuttu. En büyük korkuyu ise Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilen depremzedeler yaşadı. Burada kalan depremzedeler, depremin hemen ardından panikle kendilerini dışarıya attı. Korkuyla baygınlık geçiren bir depremzede hastaneye kaldırılırken, diğer depremzedeler de araçlarına binerek beklemeye başladı. Ortamın sakinleşmesinin ardından depremzedelerin bir kısmı kaldıkları yurda tekrar girdi.