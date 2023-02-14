Hatay'daki AKUT Antalya biriminin koordinasyonu ASSİM'den yürütülüyor

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından 30 ekip, 46 araç, 4 arama köpeği ve 980 gönüllüsüyle arama-kurtarma çalışmalarını sürdüren AKUT’un Antalya birimi, Hatay operasyonunu Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinden (ASSİM) yönetiliyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli, 6 Şubat’ta saat 04.17’de meydana gelen 7.7’lik depremin ilk saatinde AKUT’un Alanya ekibi, arama-kurtarma çalışmaları için yola çıkartıldı. Depremin üzerinden 1 haftan fazla geçerken Antalya’da 73 AKUT gönüllüsü bölgede çalışmalara katıldı. AKUT, depremin etkilediği 10 ilde 30 ekip halinde 46 araç, 4 arama köpeği ve 980 gönüllüsüyle arama-kurtarma çalışmaların sürdürürken bu çalışmalarda son olarak 397 kişinin de tahliyesi gerçekleştirildi.

AKUT Antalya ekibi, depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da çalışmalarını sürdürürken bölgedeki koordinasyon ve organizasyon Muratpaşa Belediyesi’nin sivil toplum merkezi ASSİM’den sağlanıyor. AKUT Antalya Lojistik Sorumlusu Ali Demirel, depremin 10 ili etkilemesi nedeniyle Hatay’la birlikte birçok noktaya teknik malzeme desteğinin de Antalya’daki merkezden yönlendirildiğini söyledi. ASSİM’de neredeyse 7/24 esaslı bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten Demirel, “15 kişi burada vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz. Bunun için güvenli bir ortama ihtiyacımız vardı. Muratpaşa Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.