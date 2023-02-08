Hatay'daki enkaz yığınları dronla havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri olan Hatay'da, yaşanan yıkım dronla havadan görüntülendi

Hatay'daki enkaz yığınları dronla havadan görüntülendi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş merkezli, Türkiye’nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri olan Hatay’da, yaşanan yıkım dronla havadan görüntülendi

Hatay’da ağır bilanço havadan helikopterle görüntülendi. Görüntülerde depremin etkisiyle çok sayıda binanın yıkıldığı, hasar aldığı ve kullanılmaz hale geldiği görüldü. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.