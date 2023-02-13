Hatay'daki polisler Düzcespor otobüsünde kalacak

DÜZCE(İHA) – Düzcespor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu, Düzce’den deprem bölgesine giden güvenlik güçlerinin barınması için takım otobüsünü 10 günlüğüne tahsis etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından arama kurtarma ve enkaz çalışmaları devam ederken, bir yandan da deprem bölgelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Düzce Emniyet Müdürlüğü’nden bir ekip Hatay’a gitti. Düzcespor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu, Düzcespor’un takım otobüsünü, Hatay’da görev yapan Düzceli polislerin barınma sorunu yaşamamaları için 10 gün süreliğine tahsis etti.