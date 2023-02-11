Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi tutuklandı
Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçacağı iddiasıyla yakalanmasının ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hatay’daki Rönesans Rezidans İnşaat müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçacağı iddiasıyla yakalanmasının ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hatay’da bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yıkılan Rönesans Rezidans İnşaat’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla yurt dışına kaçacağı iddiasıyla için İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.
Karadağ’a çıkışının engellendiği belirtilen Coşkun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı’nda bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası’na sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli Coşkun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.