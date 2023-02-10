Hatay'daki sahra hastanesi şifa dağıtıyor

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesine kurulan ve yaralı vatandaşların ilk sevk edildiği, şifa sunulan sahra hastanesi havadan görüntülendi.

Hatay’da depremde yaralanan vatandaşlara sağlık personelleri tarafından daha donanımlı bir hastaneye taşınmadan önce olay yerinde doğrudan müdahale ediliyor. Yaralılar daha sonra ilk tedavileri için Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra hastanesinde getiriliyor. Tam donanımlı hastanelere gönderilmeden önce acil müdahale ünitelerinin bulunduğu hastanede görevli acil tıp uzmanları ve hemşireler ilk müdahale ve tedavinin ardından hastaların stabilizasyonları sağlanıyor.

Yeni sahra hastanesi kuruluyor

Bu hastanenin yanında ikinci bir sahra hastanesi kurulma çalışmaları da sürüyor. Yeni 50 yataklı hastanede, ameliyat, yoğun bakım, röntgen üniteleri bulunacak. Birkaç gün içinde açılacak ağır iklim sahra hastanesinde ilk ameliyatlar yapılabilecek.

10 ilde 70 sahra hastanesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ilde 77 sahra hastanesi kurulduğunu duyurmuştu. En son 7 helikopter ambulans ve 6 uçak ambulans olan bölgede ilaç ihtiyaçları sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı. Depremzedeler bu paylaşımları dikkate alarak direkt olarak ilaca ulaşabilir. Ayrıca kronik hastalıklara sahip olan hastalar için de ilaçlar bulunduruluyor