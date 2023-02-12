Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği 7. günde Hatay’da ortaya çıkan yıkım, dron ile havadan görüntülendi.

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay’da arama kurtarma çalışmaları sürerken, depremin 7. gününde ortaya çıkan yıkım dron ile havadan görüntülendi. Hatay’da çekilen dron görüntülerine, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk yansıdı.

Öte yandan, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay’da, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü de görüldü.