Hatay'dan gelen ilk depremzedenin PAÜ'de tedavisine başlandı

DENİZLİ (İHA) – Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay’dan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne ilk gelen depremzede 45 yaşındaki Mücahit Akıncı Acar’ın tedavisine başlandı.

Deprem bölgesi Hatay’dan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne gelen 45 yaşındaki Mücahit Akıncı Acar’ın Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde gerekli tedavisi yapılıyor. Yaşadıklarını anlatan Acar, “Hatay‘da 7 katlı bir binanın 4. katındaydım, deprem olduğunda üst kata doğru çıkmaya başladım. Deprem bitince dışarıya çıktım, o sırada merdivenlere çarptım. Göğsüme darbe almıştım. Dışarı çıkınca yaralı bir askerle karşılaştım, onunla sohbet ederken Isparta’dan ailesinin geldiğini söyledi ve onlarla birlikte önce Isparta Şehir Hastanesine gittik, orada ilk tedavimi olduktan sonra Denizli’ye geldim. PAÜ Hastanesi Acil Servise başvurdum ve burada göğüs cerrahisinde tedavim yapıldı. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum ama tabii ki çok üzgünüm” dedi.

“Hastalarımızın tedavisini yapmak için hazırız”

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ise hastanın tedavisine hemen başlandığını ve tedavinin devam ettiğini belirtti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel, hastaya geçmiş olsun dileklerini iletti. Ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını belirten Yüksel, "Gün birlik olma vaktidir" mesajını verdi. Yüksel, “Destek olan tüm PAÜ personeli ve yardımsever vatandaşlara da minnettarız” dedi.

Başhekim Prof. Dr. Murat Özban “Tüm hastalarımızın tedavisini yapmak için hazırız, gerekli planlarımızı yaptık” derken, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da depremzedeye geçmiş olsun dileklerini iletti.