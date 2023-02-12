Hatay'dan inanılmaz kurtuluş

Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 70 yaşındaki bir şahıs yaklaşık 160 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'dan inanılmaz kurtuluş
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hatay’da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 70 yaşındaki bir şahıs yaklaşık 160 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki apartmanın enkazında kalan 70 yaşındaki isimli Ahmet yaşlı adam, 6 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Beşir Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından depremden 160 saat sonra kurtarıldı.

Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Ahmet amca, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.