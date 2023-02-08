Hatay'dan sevindirici haber: 51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı

Hatay'da çöken bir binadan 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'dan sevindirici haber: 51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hatay’da çöken bir binadan 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay’da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam etti. Çalışma yürüten ekipler zamanla yarışırken sanayi mevkiinde bir enkazdan ses alındı. Ses alınan bölgede 3 saat çalışma yapan ekipler sabahın ilk ışıklarına doğru 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ulaştı. Ulaşılan çocuk ekipler tarafında kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.

Hatay'dan sevindirici haber: 51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı
Hatay'dan sevindirici haber: 51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı
Hatay'dan sevindirici haber: 51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı
Hatay'dan sevindirici haber: 51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı
Hatay'dan sevindirici haber: 51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı