Hatay Günleri'nde künefe yeme yarışması renkli görüntüler oluşturdu

Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’daki esnafa destek olmak amacıyla Ankara’da düzenlenen Hatay Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oldu. İçerisinde altın bulunan tepsideki künefe yeme yarışmasında katılımcılar kıyasıya mücadele etti.

Hatay Valiliği ve Hatay Turizm ve Gastronomi Derneği’nin destekleriyle ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde Hatay Tanıtım Günleri düzenlendi. Etkinliğe Hatay’dan birçok esnaf katıldı. UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’na alınarak tescillenen Hatay mutfağının künefe, içli köfte, kağıt kebabı, peynir, kömbe, nar ekşisi, zeytinyağı ve salça gibi ürünleri stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Hatay’ın ilk tescilli ve coğrafi işaretli ürünü olan künefe için altın ödüllü bir yarışma da düzenlendi. Büyük ilgi gören künefe yeme yarışmasının ödülü ise 1 gram altın oldu. İçerisinde altın bulunan bir tepsi künefeyi yeme yarışmasında 5 yarışmacı altını bulmak için kıyasıya yarıştı.

“Hatay’ın lezzetlerini burada hep birlikte tatmak çok keyifliydi”

Künefe yeme yarışmasının galibi olan Evren Doğru, “Hatay’ın lezzetlerini burada hep birlikte tatmak çok keyifliydi. Böylesine güzel bir yarışma düzenledikleri için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. 1 gram altın kazandım. Hem lezzeti çok güzeldi hem de benim için kazançlı oldu” ifadelerini kullandı.

100’den fazla standın yer aldığı Hatay Tanıtım Günleri, 5 Kasım akşamına kadar devam edecek.