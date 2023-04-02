Hatay'ın dezenfeksiyon işlemleri Gölcük Belediyesi'ne emanet

Deprem felaketinin ardından Hatay’da görev alan Gölcük Belediyesi ekipleri ilaçlamadan dezenfeksiyona, konteyner kent çalışmalarından içme suyu ihtiyaçlarına kadar birçok noktada faaliyet gösteriyor.

Gölcük Belediyesi ekipleri Hatay’da depremin yaralarını sarmak için dezenfeksiyon, enkaz kaldırma, yemek, su ve erzak dağıtımı çalışmalarını yürütüyor. Sık sık Hatay’a giderek çalışmaları koordine eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için yapılan çalışmaları denetliyor. Gölcük Belediyesi ekipleri, Hatay Defne’de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 3. etap konteyner kentinde zemin iyileştirme çalışmalarına da destek oluyor.

Sahada çalışmaları denetleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Hatay’da dezenfeksiyon, ilaçlama, larva, vektör mücadelesi ve kireçleme çalışmalarıyla ilgili Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın başkanlığında düzenlenen değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katılarak, çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.