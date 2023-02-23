Hatay'ın en küçük ilçesi Kumlu, depremlerin ardından havadan görüntülendi

Hatay’ın en küçük ilçesi Kumlu, meydana gelen depremler sonrası havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler Hatay’da büyük bir yıkıcı etki bıraktı. Şehir merkezinde neredeyse sağlam bina bulunmazken çoğu bina yerle bir oldu. Hatay’ın en küçük ilçesi olan ve açıklanan son verilere göre nüfusu yaklaşık 14 bin kişi olan Kumlu, depremde hasar gördü. Bazı binalar depreme dayanamayarak yerle bir olurken çoğu binada da hasarlar olduğu görüldü.

Hatay’ın en küçük ilçesi Kumlu havadan görüntülendi.