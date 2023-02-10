Hatay'ın mahalleleri suya kavuşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), depremin büyük yıkım yaptığı Hatay’a şebeke suyunu, 2 su üretim tesisi ve 1 içme suyu arıtma tesisinden dün vermeye başladı. Depremin su şebekesinin ana hatlarında oluşturduğu yıkım nedeniyle ikiye bölünen borular onarılıyor ve kademe kademe mahallelere su veriyor.

ASAT ekipleri Hatay’a depremin ilk gününden bu yana şebeke suyunu hayata geçirmek için çalışıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Hatsu Genel Müdürlüğü’ne ait 2 su üretim tesisi ve 1 içme suyu arıtma tesisini makine ekipman ve teknik desteği ile faaliyete geçiren mahallelerdeki kuyulardan da temiz su teminine başladı. Hatay’da 46 araç ve 80 personel ile Hatay’ın su şebekesini ayağa kaldırmak için çalışan ASAT, depremden kurtulan vatandaşlara temiz su ulaştırıyor.

Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki su sistemi tamamen onarıldı

Depremin Hatay’daki su sistemine verdiği hasar ise, suyun şebekeye verilmesi ile tek tek ortaya çıkıyor. Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki su sistemi tamamen onarıldı. 24 saat çalışan ekipler bugün iki ilçeye su teminini sağladı. Hatay kent merkezi ve diğer ilçelerde ise ana hatlardaki kırılmalar, tespit edilip onarılıyor. Kentteki sondaj kuyuları da devreye alınmaya başlanıldı. Kuyuların olduğu bölgelerde vatandaşlar suya ulaşabiliyor. Ayrıca arazözler 24 saat boyunca suyun iletilemediği mahallelerdeki vatandaşlara temiz su taşıyor, sağlam olan cami su depolarının dolumunu sağlıyor.

“Temiz su çok önemli”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekiplerin Hatay’a ilk ulaştığı günden itibaren kente su verilmesi için hummalı bir çalışma içine girdiğini belirterek, önceki yaşanan depremlerdeki tecrübelerden suyun yaşayan insanlar için önemini bildiklerini ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da öncelikli olarak arama kurtarma çalışması yaptığı kaydeden Böcek, “İnsanı yaşatmak önemli. Ancak kurtarılan insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek te çok önemli. Temiz suya ulaşımın hastalıkları önlemek açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz” dedi.

“İki ilçe suya kavuştu”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Doğal afetlerde suya ulaşım önemli. Su durumu nasıl, içme suyuna ulaşım mümkün mü, insan atığı su ile ne kadar uzaklaştırılabiliyor. Eğer bunlar olmazsa afetten kurtarılmış kişilerde hastalıklar başlayabiliyor. Bunun için Hatay’da hemen mevcut su sistemini çalışır hale getirilmesi için çalışmaya başladık. Dün şebekeye suyu verdik. Şimdi sistemdeki arızaları onarıyoruz. Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde su sorunun çözdük. Kent merkezi ve diğer ilçelerde 24 saat bu konuda çalışıyoruz” dedi.