Hatay Kırıkhan'da vatandaş dayanışması

Depremin vurduğu illerin başında gelen ve 2 bin 749 binanın yıkıldığı Hatay’da yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Kırıkhan ilçesinde evleri yıkılmayan vatandaşlar, evleri yıkıldığı için çadırlarda yaşayanlar için seferber oldu. Bir araya gelen gönüllüler, Kırıkhan Belediyesi öncülüğünde sabah-akşam 5 bin kişilik yemek pişirip, çadır çadır dağıtıyor.

Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde bir yandan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, diğer yandan da hayatta kalanların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için tüm Türkiye tek yürek oldu. Depremin yaralarını sarmak için devlet-millet ele ele verirken, Hatay Kırıkhan’da depremden az etkilenenler, çok etkilenenlerin adeta imdadına yetişiyor. Bir araya gelen gönüllü kadınlar, Kırıkhan Belediyesi öncülüğünde yemek pişiriyor, pişirilen yemekler ise gençler tarafından belediye araçları ile çadır çadır evleri yıkılan depremzedelere dağıtılıyor.

Kötü günleri atlatmak için bir araya gelip yemek pişirdiklerini belirten gönüllü kadınlar, her gün yaklaşık 5 bin kişilik yemek yaptıklarını, gençlerin de bu yemekleri ihtiyaç sahiplerine dağıttığını söylediler.