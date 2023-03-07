Hatay mutfağı çadır kentte yaşatılacak

Gastro turizmin en önemli duraklarından biri olan Hatay mutfağının korunması için Defne’deki Antikkapı mutfağı kapılarını Hataylı kadınlara açtı.

Depremin ardından bölgede yaraları sarmak için çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşamın normalleşmesi için çeşitli etkinlikler de düzenliyor. Bu çerçevede, Kocaeli Büyükşehir’in iştiraklerinden Antikkapı da kapılarını Hataylı kadınlara açtı. Antikkapı mutfağında ilk olarak Hatay usulü ıspanaklı gözleme yapıldı. Depremzede kadınlar, mutfakta maharetli elleriyle ıspanaklı gözlemeye lezzet verdi. Kadınların yaptığı gözleme, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a da ikram edildi.

Başkan Büyükakın, yaraların el birliği ile sarılacağını belirterek, "Hatay bizim kültürümüzde ayrı bir öneme sahip. Hatay mutfağı dendiğinde herkesin aklına binlerce çeşit lezzetli yiyecekler gelir. Kentin inşasında Hatay mutfağının korunmasını da son derece önemli buluyoruz. İnşallah Hatay tekrar ayağa kalkacak ve lezzetlerini sadece Türkiye’nin değil dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerine sunacak" diye konuştu.