Hatay Şehidi'nin İstanbul'daki baba ocağı bayraklarla donatıldı

Hatay İskenderun’da temel askerlik eğitimi sırasında rahatsızlanarak şehit düşen 29 yaşındaki Deniz Er Hayrullah Halit Karaman’ın İstanbul Arnavutköy İlçesi’nde bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları donatıldı.

Hatay İskenderun’da dün askerlik görevini yaparken yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alınan 7 askerden biri olan Hayrullah Halit Karaman’, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. İlk otopsi raporunda, şehidin aşırı sıvı kaybına bağlı olarak kandaki sodyum dengesizliğinden kaynaklanan çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildiği açıklanmıştı.

Şehit Karaman’ın İstanbul Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi’nde bulunan evinin sokağı ve çevresi, belediye ekipleri tarafından Türk bayraklarıyla süslendi. Sokak kırmızı beyaza büründü. Şehidin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilecek.

Şehit’in aynı mahallede yaşadığı berberi Ceyhun Yıldızım, "Güzel bir kardeşimizdi üzüntü ile karşıladık Allah rahmet eylesin. İçine kapanık birisiydi. Annesiyle görürdük hep. Görünce birbirimize selam verirdik. Gerçekten zor bir durum. Bir ölüm olunca herkes üzülüyor. Şehit denildiğinde daha da üzülüyoruz. Allah rahmet eylesin" dedi.